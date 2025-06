Nersant volta a perder em tribunal processo por não pagamento de dívidas

A Nersant voltou a perder em tribunal um processo interposto pela Terra Branca por não pagamento de uma dívida de 31 mil euros. A decisão do tribunal surgiu depois do julgamento que teve lugar no Tribunal de Santarém nos dias 23 de Abril e 8 de Maio. É a terceira vez que a Nersant perde processos contra a Terra Branca. A primeira foi de uma outra dívida, que a associação teve de pagar com juros tal como voltou a acontecer neste segundo processo. O terceiro foi resolvido no Tribunal da Relação de Évora, depois da associação ter perdido em primeira instância, e era uma queixa da Nersant contra a mesma empresa por supostos prejuízos.

No último julgamento, que decorreu durante dois dias, e foram ouvidas cerca de uma dúzia de testemunhas das duas partes, a Terra Branca aceitou a sugestão da Juiz para um entendimento entre as partes, mas o advogado da Nersant afirmou logo no início que não tinha autorização para qualquer decisão do género, o que levou a Juiz a dar início ao julgamento. Curiosamente, no final do segundo dia, e já quase no final da sessão, a última testemunha a ser ouvida foi António Pedroso Leal, actual presidente da direcção. Embora não estivesse em condições de prestar testemunho, por não ter qualquer ligação à associação à data dos factos que estavam a ser julgados, a Juiz que presidiu ao julgamento aproveitou a sua presença para lembrar o dirigente associativo que a Terra Branca estava disposta a negociar e perguntou-lhe se não queria resolver o assunto dessa forma, evitando assim uma decisão judicial.

António Pedroso Leal disse redondamente que não, argumentando respeito pelo testemunho dos elementos da direcção e funcionários da associação, que tinham ido a tribunal prestar declarações e pediu justiça. A Juiz respondeu-lhe dizendo que a Justiça faz-se perante a verdade e a razão dos factos e não por vontade de quem dirige o julgamento. Pedroso Leal passou a tarde no tribunal assim como Domingos Chambel que foi ouvido e cujas declarações, como se pode ler na sentença, contribuíram para a decisão final do tribunal. Domingos Chambel quis atirar as culpas da falta de cumprimento do contrato para o antigo director executivo, António Campos, acusando-o de má gestão e de ser o culpado da dívida por não ter feito bem o seu trabalho. Nas outras declarações que prestou foi várias vezes interrompido por estar a referir-se a factos que nada tinham a ver com o que estava a ser julgado.

A participação como testemunhas de vários elementos da direcção não trouxe nada de novo: todos se limitaram a dizer que não conheciam o protocolo entre a direcção e a Terra Branca, embora a sua duração tenha cerca de 30 anos, já que a primeira versão foi assinada pelo antigo presidente José Eduardo Carvalho, e depois actualizado, embora pelos mesmos valores, por Maria Salomé Rafael. Domingos Chambel, que foi vice-presidente da direcção durante três mandatos, continua a afirmar que não conhecia o protocolo. No entanto, a maioria das testemunhas que foram depor em favor da Nersant reconheceram que a associação queria era reduzir custos, dando a entender aquilo que é do conhecimento público que tem a ver com a má gestão de Domingos Chambel, que só fez um mandato como presidente e falhou todos os seus objectivos. Actualmente é presidente da Assembleia Geral e, como também é público, participa activamente na gestão da associação.

A Nersant ainda pode recorrer desta decisão para o Tribunal da Relação de Évora, decisão que certamente tomará, uma vez que António Pedroso Leal segue e respeita à risca todos os conflitos e más decisões que Domingos Chambel provocou e liderou no seu curto e desastroso mandato.