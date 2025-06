Novo PDM de Santarém quer responder ao crescimento populacional e atrair investimento

O novo Plano Director Municipal (PDM) de Santarém, cuja revisão arrancou há mais de duas décadas, introduz 12 novos perímetros urbanos, com o objectivo de responder ao crescimento populacional e captar mais investimento, disse o presidente da câmara. “Temos mais 12 perímetros urbanos, dois novos aglomerados rurais e 90 áreas de edificação dispersa. É um passo importante para fixar investimento privado e criar emprego”, sublinhou João Leite. Em declarações à Lusa, o autarca classificou o novo PDM como “estratégico” e destacou o aumento das áreas destinadas a actividades económicas e industriais bem como as áreas de edificação dispersa. “Foi um processo longo, mas que era estratégico. Desde que iniciei funções como presidente defini que tínhamos de terminar o PDM de uma vez por todas (…) Com esta revisão, vamos criar novos aglomerados, não só do ponto de vista daquilo que é as oportunidades para criarmos habitação, mas também novas áreas para fixar investimento privado do ponto de vista de novas indústrias”, afirmou.

Revelando que o concelho já atraiu 414 milhões de euros em investimento privado, valor que considera “histórico”, João Leite disse esperar que esse número cresça com a entrada em vigor do novo plano. O presidente da câmara admitiu ainda que poderá haver nova revisão já em 2026. Também em declarações à Lusa, a coordenadora do projeto de elaboração do novo PDM, disse que o anterior, datado de 1995, “já não reflectia a realidade do território” e apresentava “incongruências face à evolução demográfica e económica do concelho”. A nova versão permite agora delimitar “aglomerados rurais, áreas de edificação dispersa e perímetros urbanos”, o que, segundo a arquitecta Catarina Santos Pires “uniformiza o território e cria condições para atrair investimento em áreas como logística, comércio e serviços”.

Segundo o relatório técnico da autarquia sobre o novo PDM, o documento definiu sete pilares estratégicos para o desenvolvimento do concelho, entre os quais se incluem a valorização da posição geográfica de Santarém, a aposta na formação e inovação agropecuária, a promoção turística e a consolidação do concelho como base logística regional. “Santarém apostará nos seus recursos, na sua cultura e na sua urbanidade para se afirmar como concelho competitivo, atractivo e inovador e para potenciar a sua vocação de polo agrícola e turístico nacional”, lê-se no relatório. Segundo o documento, a Câmara decidiu iniciar o processo de revisão do PDM em 5 de Agosto de 2002 mas foi condicionado por vários factores, entre os quais “as diversas alterações legislativas e a atualização de planos territoriais de hierarquia superior, com impacto direto no planeamento municipal”. O relatório adianta ainda que, durante a fase de discussão pública, realizada em 2023, foram recebidas 462 participações, das quais 37,7% foram acolhidas total ou parcialmente. O PDM já foi aprovado pela assembleia municipal.