partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

População pede videovigilância para acabar com vandalismo em parques de Aveiras de Cima

Uma petição, com mais de uma centena de assinaturas, pede um sistema de videovigilância nos parques urbanos e infantis da Milhariça e Chães, em Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, numa tentativa de dissuadir a onda de insegurança e actos de vandalismo.

“Os espaços públicos infantis, como o Parque da Milhariça, devem ser lugares seguros, limpos e protegidos para todas as crianças. Infelizmente, são cada vez mais frequentes os relatos de lixo, beatas de cigarro, vandalismo e falta de civismo nestes locais”, lê-se na descrição da petição pública na Internet, denominada “Petição pela videovigilância nos parques Milhariça e Chães de Aveiras de Cima”.

Dirigida ao presidente da Junta de Aveiras de Cima, António Torrão, ao presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, e à vereadora com pelouro da Protecção Civil, Segurança e Ambiente Florestal, Ana Coelho, a petição é promovida pelo movimento informal Juntos Por Aveiras.

Segundo refere a sujidade e actos de vandalismo são mais notórios aos fins-de-semana, altura em que aqueles espaços são, inclusive, mais procurados pelas famílias. Porque “brincar deve ser seguro e respeitado”, a petição pede instalação de sistemas de videovigilância com sinalética visível nos principais parques infantis da freguesia; que essa vigilância respeite os critérios legais de protecção de dados; que seja feita uma priorização dos espaços com maior uso e maior registo de comportamentos incivilizados; que a junta de freguesia e a câmara municipal assumam o compromisso de protecção activa dos espaços públicos infantis.

Os actos de vandalismo são frequentes no Parque Urbano da Milhariça, situação já lamentada ao nosso jornal pelo presidente da junta de freguesia, António Torrão. Segundo o autarca da CDU, já foram vandalizadas as casas-de-banho públicas, portas rebentadas e partidos equipamentos do campo de jogos.