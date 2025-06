Um morto em acidente na passagem de nível de Alverca

Uma colisão entre um automóvel ligeiro e um comboio intercidades na passagem de nível do Adarse, em Alverca, na tarde desta quinta-feira, 26 de Junho, provocou a morte ao condutor do veículo, o único ocupante da viatura. As causas do acidente ainda estão por apurar, mas algumas testemunhas garantem ter visto o condutor a tentar fintar as cancelas de segurança já depois destas se encontrarem baixadas. A passagem de nível do Adarse é uma das duas actualmente existentes no concelho de Vila Franca de Xira, e está prevista ser eliminada no âmbito da futura requalificação ribeirinha da cidade.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE