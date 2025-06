Vila Franca de Xira e APSDC assinam protocolo para reforçar ocupação de jovens

A Câmara de Vila Franca de Xira vai celebrar um protocolo com a APSDC – Associação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Comunitário, no âmbito do Programa de Ocupação de Jovens (POJ), que irá decorrer entre Outubro de 2025 e Agosto de 2026.

O programa visa proporcionar aos jovens do concelho uma experiência de contacto com a realidade social e económica local, promovendo o espírito empreendedor e o envolvimento activo na comunidade. Através de actividades práticas e formativas, o POJ pretende também contribuir para o desenvolvimento da consciência cívica e social dos participantes. O programa divide-se em duas vertentes: a de longa duração, destinado a 55 jovens com idades entre os 18 e os 30 anos e outra vertente de curta duração, dirigido a 100 jovens com idades entre os 15 e os 25 anos.

A gestão financeira das bolsas atribuídas aos participantes será assegurada pela APSDC, com base no protocolo agora aprovado em reunião de câmara. O município compromete-se a transferir 271.080 euros, distribuído por várias fases entre Outubro de 2025 e Junho de 2026. Além disso, a APSDC receberá uma compensação de 2.080 euros para cobrir despesas de gestão do programa. Com este protocolo, considera a autarquia, está a ser reforçado o compromisso em envolver os jovens na vida autárquica e fomentar a sua participação activa no desenvolvimento comunitário.