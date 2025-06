Combater a pobreza menstrual é aposta na ULS do Médio Tejo 

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo, com sede em Torres Novas, vai passar a disponibilizar gratuitamente produtos de higiene menstrual em todas as unidades de cuidados de saúde primários da região. Em comunicado, a ULS do Médio Tejo, entidade que assegura cuidados de saúde primários e hospitalares a cerca de 170 mil pessoas, indica que o principal objectivo da medida visa a promoção da equidade em saúde e o combate à pobreza menstrual, assegurando que todas as mulheres, especialmente as mais vulneráveis, têm acesso a condições básicas de conforto e higiene.