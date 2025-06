FeirOurém é uma montra com mais de 100 expositores

A FeirOurém é uma montra para novos negócios locais. O certame, que se realizou no Parque da Cidade António Teixeira e no Centro Municipal de Exposições, em Ourém, assume-se como um evento emblemático que pretende recuperar usos, costumes e tradições. Ao longo dos cinco dias de FeirOurém 2025, os muitos visitantes tiveram à disposição mostras de actividades económicas, de artesanato e representações das instituições locais, envolvendo mais de uma centena de expositores. O MIRANTE esteve presente no evento e conversou com comerciantes que criaram recentemente os seus negócios.