Reforçado nível de prontidão de combate a incêndios

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou esta sexta-feira, 27 de Junho, que vai reforçar o nível de prontidão de combate a incêndios rurais este fim-de-semana devido à previsão de calor extremo em Portugal continental.

Em declarações à imprensa na sede da ANEPC, em Carnaxide (Oeiras), o adjunto de operações nacional disse que hoje de madrugada houve o primeiro reforço de meios, passando do nível de prontidão normal para o ‘nível um’.

“Na próxima madrugada vamos fazer elevação para o nível dois e será feita uma reavaliação na manhã de amanhã [sábado] juntamente com o IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] e com as outras entidades, para avaliar se, além disso, necessitamos de aumentar mais [o nível], visto que este período de condições meteorológicas associadas ao risco de incêndio vai permanecer no mínimo até dia 01 de julho”, alertou Alexandre Penha.

O responsável afirmou que “os meios estão a ser colocados no território” e que está a ser feito “um ajustamento dos meios com base naquilo que é o risco de cada uma das áreas”.

O reforço de meios, explicou, deve-se ao aumento da temperatura, à diminuição da humidade, especialmente durante a noite, e à instabilidade atmosférica que poderá acontecer a partir de sábado, “com possibilidade de trovoadas secas nas zonas do Algarve, interior Sul, Norte e Centro, sempre mais ligado à zona interior do país”.

Alexandre Penha pediu ainda à população precaução em trabalhos agrícolas ou nas zonas florestais nos dias de risco de incêndio rural muito elevado. “Temos que pedir à população para ter mais cautela nesses trabalhos, evitar de todo, se possível, para evitarmos também as ignições, para não termos que recorrer à capacidade de supressão para fazer-se face a esses incêndios”, sublinhou

Também a Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou que as situações de calor extremo previstas para os próximos dias têm riscos para a saúde, recomendando que se beba água, sejam evitadas as bebidas alcoólicas e que se opte por ambientes frescos ou climatizados.

Por causa do tempo quente, 12 distritos de Portugal continental vão estar no fim-de-semana sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, que é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado".