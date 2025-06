Violência doméstica e abuso sexual infantil aumentam em Benavente

Maioria das situações de perigo identificadas em 2024 no concelho de Benavente estão associadas a violência doméstica, seguindo-se casos de abuso sexual e de absentismo escolar, segundo dados da CPCJ de Benavente.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Benavente, Paula Lança, revela que a maioria das situações de perigo identificadas em 2024 no concelho estão associadas a violência doméstica, seguindo-se casos de abuso sexual e de absentismo escolar. Este último, apesar de ainda relevante, conheceu um decréscimo, passando de 20 casos em 2023 para 10 no último ano. “Temos essencialmente violência doméstica, é um dos tipos de situações de perigo mais frequentemente sinalizadas”, afirma, sublinhando ainda o aumento de situações de abuso sexual na infância, com cerca de meia dúzia de casos sinalizados.