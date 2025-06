Corte de caminho público na Calhandriz revolta comunidade

O corte de um caminho pedonal público no Casal do Chão da Vinha, na Calhandriz, na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, está a revoltar os moradores e há mesmo quem tema que o espaço tenha sido usurpado por privados. Para surpresa dos moradores, o caminho foi abruptamente cortado há cerca de três semanas quando começou a construção de uma moradia na zona confinante com uma parte do caminho. Indignados com o corte da via, que é bastante usada pela comunidade para fazer caminhadas, passeios e provas de BTT e trail, muitas pessoas contactaram a junta de freguesia questionando o que estava a acontecer e a pedir que esta avisasse rapidamente a fiscalização municipal da câmara para travar os trabalhos.

“O que aqui fizeram ao cortar o caminho foi uma sacanice. Acho criminoso cortarem este caminho e deixar o acesso completamente aberto, podendo alguém mais distraído ou que venha de bicicleta cair aqui”, lamenta a O MIRANTE João Pessoa, morador da zona, que juntamente com António Alfredo, da junta de freguesia, mostrou o local ao nosso jornal. Como o caminho foi cortado de forma abrupta logo após uma curva, para evitar que alguém se magoasse no local, a junta de freguesia sinalizou a zona mas o facto de a obra ter avançado sem a autarquia ter sido informada não caiu bem entre a comunidade. Também o facto de os moradores não saberem durante quanto tempo vão durar os trabalhos tem gerado queixas e críticas.

“Não temos tido explicações e estamos com medo de alguém se ter apropriado deste caminho, que é de todos nós. O que exigimos é a reposição do caminho que aqui estava urgentemente”, refere António Alfredo. Perante as queixas, a fiscalização municipal foi ao local avaliar a situação e ao nosso jornal a câmara explica que os trabalhos em curso destinam-se a “garantir mais segurança e melhores acessos” para a população, estando também previsto o alargamento do caminho, melhorando a sua acessibilidade. “Decorrem obras de escavação para implantar um muro de gabiões (malha de fios de aço), confinante com o caminho, sendo que, para executar o muro, foi cortada provisoriamente a passagem pelo caminho público”, explica a câmara.

Ao nosso jornal o município acrescenta que o caminho foi escavado para fazer as sapatas do muro e que quando o muro estiver executado a serventia será reaberta. “Caso o muro de suporte não fosse executado, existia o risco de haver derrocadas no local e o caminho ficar intransitável”, explica o município. Os trabalhos, garante a câmara, vão continuar a ser acompanhados pela fiscalização técnica municipal.