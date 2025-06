Detidos e interrogados em Santarém por branqueamento de capitais ligado a roubos a bancos

Cinco pessoas foram detidas no âmbito de uma investigação por branqueamento de capitais relacionado com roubos a instituições bancárias, anunciou o Ministério Público. De acordo com um comunicado publicado na página da Internet da Procuradoria-Geral de Évora, os detidos são suspeitos de receber e movimentar quantias monetárias provenientes de assaltos a bancos, com o objectivo de dissimular a origem ilícita dos fundos. De acordo com a nota, as verbas eram transferidas através de agências de pagamento e de câmbio, sendo posteriormente enviadas para contas no estrangeiro.

“Tais quantias eram, então, movimentadas pelos arguidos, que conheciam a sua proveniência ilícita, através de transferências em agências de pagamento e de câmbio, em montantes cujo valor não fosse detectado e gerasse alerta por parte das entidades financeiras e bancárias. Deste modo, o dinheiro era transferido para contas sediadas no estrangeiro, dissimulando a respetiva origem”, lê-se no comunicado.

Os arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Juízo de Instrução Criminal de Santarém, tendo quatro deles ficado sujeitos à medida de coação de obrigação de apresentação periódica no posto policial da área da residência e proibição de se ausentarem do território nacional. Uma quinta arguida ficou sujeita a termo de identidade e residência. Na nota é ainda referido que a investigação prossegue sob a direção da 2.ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) da Comarca de Santarém, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.