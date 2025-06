Inspecção-Geral da Saúde quer saber onde errou o Hospital VFX para deixar fugir Fernando Miguens

Depois de em Abril a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) ter confirmado a O MIRANTE que está em curso um processo de avaliação ao Hospital Vila Franca de Xira, agora é a vez da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) anunciar que vai também averiguar o que correu mal no hospital de Vila Franca de Xira para ter deixado fugir Fernando Miguens, de Benavente, doente com Alzheimer de 74 anos.

Em comunicado a IGAS anunciou que, por despacho do seu director-geral, assinado a 18 de Junho, foi instaurado um processo de esclarecimento ao hospital liderado pela equipa de Carlos Andrade Costa, para apurar as circunstâncias em que Fernando Miguens fugiu do serviço de urgência depois dos familiares terem sido impedidos de ficar com ele e a quem a Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo perdeu o rasto na manhã de oito de Abril. Tanto a IGAS como a ERS vêm assim ao encontro da vontade dos familiares do utente, que exigiram um apuramento das responsabilidades por não se conformarem com a actuação e atitude demonstrada pelo hospital e o seu conselho de administração.

