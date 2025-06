Lombas na Malvarosa e Solar das Marinhas podem ser solução para reduzir velocidades

A circulação de automóveis a alta velocidade em várias artérias urbanas bastante frequentadas por peões e crianças nas urbanizações da Malvarosa (Alverca do Ribatejo) e Solar das Marinhas (Póvoa de Santa Iria) coloca em risco os peões e há quem exija ao município que intervenha no local para reduzir a velocidade de quem conduz. Para ir ao encontro de várias queixas que há vários anos se ouvem dos moradores, algumas das quais já noticiadas por O MIRANTE, a coligação Nova Geração, liderada pelo PSD, apresentou uma proposta, aprovada em reunião de câmara, visando a instalação de lombas redutoras de velocidade nas duas urbanizações.

“A urbanização da Malvarosa, em Alverca do Ribatejo, é uma área com imensa circulação de peões que concentra uma área residencial extensa, mas também concentra muitos negócios e restauração, aumentando assim o conflito entre a circulação rodoviária e pedonal. Existem relatos de algumas situações causadas por automobilistas que circulavam em velocidade excessiva e que colocaram em risco a integridade física dos peões e automobilistas”, avisa o documento.

Também na Póvoa de Santa Iria existe um local que regularmente regista um conjunto de situações “mais aparatosas” que, para a Nova Geração, “merecem uma atenção redobrada para prevenção de possíveis ocorrências”, em particular na Rua António Gonçalves Correia. “Deve assim, à semelhança do exposto com a urbanização Malvarosa, ser realizada uma análise dos locais onde pode vir a ser causado um impacto significativo na redução do excesso de velocidade que muitas vezes ali é praticado”, defende a proposta. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), prometeu que os serviços municipais iriam avaliar a proposta e a sua exequibilidade no terreno.