Rota da Estrada Nacional 2 distinguida como Rota Internacional do Ano

A Rota da Estrada Nacional 2 foi distinguida como Rota Internacional do Ano nos Prémios Mototurismo 2025, um galardão atribuído em Espanha que reconhece as melhores iniciativas de promoção do turismo em duas rodas a nível mundial.

A Rota da Estrada Nacional 2 (EN2) foi distinguida com o prémio de Rota Internacional do Ano na IV edição dos Prémios Mototurismo 2025, um dos mais prestigiados galardões do sector, realizado em Espanha, que reconhece anualmente as melhores iniciativas de promoção do turismo em duas rodas. Esta distinção representa um marco relevante para o país, reforçando o posicionamento da EN2 como um dos itinerários mais emblemáticos da Europa para viajantes.

Com uma extensão de 739,26 quilómetros, ligando Chaves a Faro, a EN2 oferece uma experiência única que combina património histórico, paisagens naturais de exceção, cultura local e hospitalidade, elementos que a tornam uma referência incontornável no panorama internacional do mototurismo. Passa em várias localidades da região ribatejana. A atribuição deste prémio reflecte o trabalho conjunto de várias entidades portuguesas, com destaque para a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, que têm desenvolvido um esforço continuado na promoção, valorização e internacionalização desta rota turística de excelência.