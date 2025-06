Sérgio Oliveira diz que problemas de poluição no Tejo em Constância estão resolvidos

O presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira, assegurou em declarações a O MIRANTE que não há risco de os episódios de poluição, que anteriormente afectaram o rio Tejo, voltarem a repetir-se este Verão. O autarca recorda que os episódios anteriores de poluição foram ultrapassados após a limpeza e reestruturação do leito do rio, que desde então tem prevenido novas situações semelhantes. “Penso que não voltará a haver esse perigo, pelo menos essas são as indicações que tenho e nada me leva a crer que volte a acontecer uma situação dessas”, afirmou o autarca, sublinhando que o problema ocorrido no passado teve origem na ruptura de um emissário de esgotos domésticos da vila e não directamente na actividade industrial da fábrica da Caima, que foi a entidade ligada ao incidente na altura.

Recorde-se que O MIRANTE noticiou em Junho de 2022, a poluição do rio Tejo por descargas poluentes em frente à vila de Constância. Segundo análises feitas por moradores da vila, foram identificados efluentes industriais com características típicas da indústria de celulose, ligando-se por isso a poluição do leito à fábrica de pasta de papel Caima, sediada em Constância. O caso gerou polémica na altura, tendo inicialmente sido associada a descarga ao colapso do emissário municipal que levava esgotos domésticos à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Caima. O MIRANTE contactou na altura a empresa para apurar se as descargas foram da sua responsabilidade, não tendo obtido de respostas e tendo as descargas cessado pouco tempo depois da divulgação pública do problema.