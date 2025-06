Autarcas querem limpeza e renaturalização das linhas de água em Alverca e Sobralinho

O Bloco de Esquerda apresentou, na última assembleia da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, uma moção que apela à intervenção urgente da Câmara de Vila Franca de Xira nas linhas de água que atravessam o território. A moção foi aprovada por unanimidade e destaca a necessidade de realização de acções regulares de limpeza e renaturalização desses cursos de água, em defesa da segurança das populações e da protecção ambiental.

Os eleitos da assembleia deliberaram requerer à câmara um calendário de intervenções regulares para a limpeza das linhas de água, com remoção de lixo urbano e resíduos e recomendaram a concretização de uma política activa de renaturalização das margens, combatendo espécies invasoras, como o canavial, e promovendo a vegetação ribeirinha autóctone.

O documento alerta para os riscos crescentes associados à obstrução das linhas de água, nomeadamente cheias rápidas em zonas urbanas e a contaminação do rio Tejo e do oceano por resíduos sólidos. “A gestão responsável do território implica prevenir estes cenários através de uma manutenção eficaz e ecológica das nossas linhas de água”, sublinhou João Fernandes, eleito do BE. “A lei é clara: estas intervenções são uma obrigação legal e uma necessidade ambiental e social”, defendeu o eleito do BE.