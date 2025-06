Centro Hípico Quinta da Boa Vista em VFX ganha declaração de interesse público

Foi reconhecido na última semana o interesse público municipal do Centro Hípico Quinta da Boa Vista, em Vila Franca de Xira, por parte da câmara municipal, faltando agora só a aprovação em assembleia municipal para que o documento possa ser emitido. A proposta foi aprovada em reunião de câmara e a decisão foi baseada no facto de Vila Franca de Xira ser um dos 18 municípios fundadores da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo, criada em Abril deste ano.

Considera o município que a quinta, liderada pelo empresário vilafranquense e treinador de equitação Nuno Oliveira, tem um papel relevante na prática do desporto equestre, sendo que a prática deste desporto especializado contribui, na óptica da câmara, para a promoção de turismo de qualidade no concelho. “Tem como objectivo promover e valorizar a actividade equestre, numa vertente lúdica e desportiva de natureza”, refere a proposta.

A escola de equitação tem, segundo a proposta, 16 cavalos para a modalidade de ensino e obstáculos, contando com 140 alunos entre os 6 e os 17 anos. O turismo equestre, passeios a cavalo e a quinta pedagógica do centro hípico são outros dos factores que levaram a câmara a declarar o interesse público do centro. A atribuição do interesse público, recorde-se, visa constituir-se como instrumento facilitador de eventuais regularizações que o espaço necessite, informa a câmara. “O centro é uma infraestrutura relevante no concelho, com significativo interesse turístico ao qual acresce a prática de desporto especializado, tendo impacto na comunidade, através da melhoria da saúde e do bem-estar e na promoção de comunidades mais inclusivas”, refere o documento. A ponderação do interesse desportivo, turístico e de lazer que o município agora deliberou será igualmente aplicável no futuro a outros centros hípicos de idêntica natureza que o queiram requerer.

Este é o culminar de uma vida de trabalho para Nuno Oliveira, nascido em Vila Franca de Xira e que herdou a quinta de quatro hectares do seu avô. Em entrevista a O MIRANTE em Abril deste ano dizia que o cavalo é o seu animal favorito.

“Investimos na criação do centro hípico para podermos tirar partido da quinta. Começámos com a escolinha de equitação e depois nasceu o projecto da quinta pedagógica para atrair mais público. Foi tudo passo a passo e num percurso consolidado, para não dar passos maiores do que a perna”, explicava ao nosso jornal.

Os cavalos, diz, sentem tudo, se o aluno está nervoso ou confiante. “Já chorei muito por um cavalo mas também por outros animais. Eles são além de nossos amigos os nossos colegas de trabalho. Convivemos de manhã à noite com os animais. Fazem parte do nosso quotidiano. Sabemos os seus hábitos. Considero-me um privilegiado por fazer o que adoro”, afirmava.