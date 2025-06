Moradores contestam construção de prédio em Santarém

A construção de um prédio de habitação na Rua Alexandre Herculano, em Santarém, está a motivar queixas de moradores de prédios vizinhos e a Câmara de Santarém vai promover uma vistoria à obra para avaliar eventuais desconformidades em relação ao projecto aprovado. Na reunião do executivo de 16 de Junho, duas moradoras queixaram-se ao executivo dizendo que a construção, num terreno entre dois prédios já existentes onde em tempos havia uma moradia de baixa volumetria, vai roubar-lhes privacidade. O prédio em construção está praticamente encostado aos prédios vizinhos, a um escasso metro e meio das janelas das casas-de-banho de um dos edifícios confinantes. As munícipes questionaram se a obra cumpre o projecto que foi aprovado pela câmara e também criticaram o facto de a construção não cumprir o alinhamento face aos prédios vizinhos.

Uma das moradoras na Rua Alexandre Herculano há mais de quarenta anos disse que os vizinhos estão “revoltados e indignados com a situação” e empenhados em contestar a construção “até onde for preciso ir”. Defendeu que a obra deve parar e ser feita uma vistoria para aferir se o que está a ser construído se encontra de acordo com o projecto.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), disse que o projecto foi aprovado por unanimidade na câmara há uns anos e afirmou não ter conhecimentos técnicos para garantir se o que está a ser construído corresponde ao que está licenciado ou não. Pelo que concordou com a realização de uma vistoria urgente, onde participem também os moradores interessados, deixando instruções nesse sentido. Falando de uma forma mais geral, o autarca defendeu que se deve respeitar a legalidade e que não irão permitir que no concelho se executem projectos que não cumpram os requisitos legais.

O arquitecto Paulo Cabaço, chefe da Divisão de Gestão Urbanística do município, lamentou algumas das insinuações levantadas pelas moradoras e informou que o local da edificação está classificado no Plano Director Municipal como zona urbana consolidada. Referiu ainda que algumas das questões levantadas podem ser esclarecidas durante a vistoria e que o que importa é saber se a construção cumpre as normas do regulamento. A obra encontra-se quase no início do percurso ascendente da Rua Alexandre Herculano, também conhecida como Calçada do Monte, perto da superfície comercial Continente.

Já depois de o assunto ter sido exposto em reunião de câmara, outra moradora, Maria Duarte, enviou-nos imagens de sua casa, com as obras a decorrerem junto à janela de um dos quartos. “Junto ao meu prédio estão a construir um prédio e a construção está, na minha opinião, no mínimo, estranha, pois está a retirar privacidade a quem mora no meu (…) acordei com trabalhadores quase ao nível da minha janela do quarto! As vistas que tenho actualmente são as da foto que mando. O barulho então é inadmissível, claro!”, relata, informando que a mesma mensagem foi também enviada para o município.