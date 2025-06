Profissionais da ULS Médio Tejo homenageadas no momento da despedida

O conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo atribuiu um louvor a nove profissionais da instituição no momento em que cessaram a sua colaboração por terem atingido as condições de aposentação. Com este louvor, o conselho de administração liderado por Casimiro Ramos pretendeu dar público testemunho da forma “dedicada e zelosa” com que estes colaboradores desempenharam as suas funções ao longo da sua carreira profissional. ”Este tipo de homenagem não apenas valoriza os profissionais que se aposentam, mas também serve como um exemplo inspirador para os colegas mais jovens, reconhecendo a dedicação, zelo e comprometimento como qualidades essenciais no campo da saúde. Estes eventos também fortalecem o espírito de equipa e promovem um ambiente de trabalho positivo, onde o reconhecimento é uma parte integrante da cultura organizacional”, lê-se em comunicado.

Os homenageados foram Maria Rosinda Lopes, Anabela Moleiro dos Santos, Margarida Silva Reis, Maria de Lurdes Pires da Silva, Ana Paula Cardinho Nunes, Aldina dos Santos Cardoso, Maria do Céu Neves Alves, Maria do Céu da Silva Ramos e Elvira Palos Ladeiro.