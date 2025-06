A veterinária que faz sucesso nas redes a inspirar pais a passar tempo de qualidade com os filhos

Com quase meio milhão de seguidores, a página de Instagram criada por Rita Rosa é um baú de ideias de actividades para fazer com os filhos. Mãe de um bebé de 11 meses, a médica veterinária de Torres Novas fala sobre a sua trajetória no mundo digital, o livro que criou e os desafios de trabalhar numa área que exige criatividade. Uma conversa a propósito do Dia Mundial das Redes Sociais que se assinala esta segunda-feira, 30 de Junho.

Quando Rita Rosa foi mãe, há 11 meses, estava longe de imaginar que a sua vida profissional ia dar uma volta de 180 graus. Médica veterinária a exercer numa faculdade em Lisboa, começou por criar, ainda durante a licença de maternidade, uma lista de actividades que gostava de fazer com o filho, Henrique. Dessa lista acabou por nascer um livro de aventuras para pais e filhos e a vontade de o partilhar com outras famílias. Criou a página de Instagram 'mdreamsbook' para o divulgar através da partilha de vídeos das actividades que fazia com o filho e hoje é seguida por 479 mil pessoas.

“Comecei com zero seguidores e, no início, o crescimento foi lento. Estava a dar os primeiros passos, não sabia nada sobre redes sociais”, conta a O MIRANTE a médica veterinária natural de Torres Novas a residir em Santarém, explicando que o salto aconteceu quando começou a partilhar o seu dia-a-dia, incluindo actividades e canções que fazia e cantava com o bebé. Aos poucos a página de Instagram foi-se tornando numa “espécie de álbum de recordações” onde constam os marcos importantes de desenvolvimento do seu bebé e, também, fonte de inspiração para muitas famílias.

