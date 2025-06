Combater a “pobreza menstrual” é aposta na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo, com sede em Torres Novas, vai passar a disponibilizar gratuitamente produtos de higiene menstrual em todas as unidades de cuidados de saúde primários da região. Em comunicado, a ULS do Médio Tejo, entidade que assegura cuidados de saúde primários e hospitalares a cerca de 170 mil pessoas, indica que o principal objectivo da medida visa a promoção da equidade em saúde e o combate à pobreza menstrual, assegurando que todas as mulheres, especialmente as mais vulneráveis, têm acesso a condições básicas de conforto e higiene.

Sublinhando que a pobreza menstrual é uma realidade pouco debatida, a ULS salienta que “milhares de jovens e mulheres em Portugal faltam à escola, ao trabalho, cancelam actividades e evitam mesmo pedir ajuda médica, por não terem acesso a produtos menstruais adequados”. A sua disponibilização, sem custos, nos centros de saúde é, assim, “um gesto simples, mas poderoso, na promoção da dignidade, da saúde feminina e da inclusão” dentro do Serviço Nacional de Saúde (SNS), sustenta a ULS Médio Tejo. Integrada no âmbito do projecto nacional “Dignidade Menstrual”, promovido pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), as utentes, para terem direito aos produtos menstruais gratuitos, podem, a partir de agora, solicitá-los directamente nas unidades de saúde familiar (USF) ou nas unidades de cuidados personalizados (UCSP) da ULS Médio Tejo. A entidade explica que, num primeiro momento, é agendada uma consulta de enfermagem, onde são identificadas necessidades de saúde adicionais (como vacinação, planeamento familiar ou rastreios). Os produtos são, depois, entregues de acordo com a preferência da utente, para uso de um mês, podendo ser fornecidos para três meses em casos de maior vulnerabilidade.

O processo é acompanhado e registado pelas equipas de enfermagem, que monitorizam os stocks e a adesão ao programa. A iniciativa agora implementada em todas as unidades de cuidados de saúde primários do Médio Tejo contempla a entrega gratuita de pensos higiénicos, tampões e copos menstruais “a todas as utentes que os solicitem, independentemente da idade ou do grupo socioeconómico”, existindo especial atenção às utentes em situação de vulnerabilidade social ou geográfica.

Segundo a enfermeira directora da ULS Médio Tejo, citada em nota informativa, este projecto é uma “oportunidade concreta de cuidar das pessoas de forma integral e humanizada”, promovendo a “literacia em saúde menstrual, combatendo o estigma associado, e aproximando a comunidade dos serviços” do SNS. “A menstruação não pode continuar a ser um factor de exclusão, vergonha ou desigualdade. Falar de menstruação nos cuidados de saúde é falar de equidade, de saúde pública e de dignidade. Com a disponibilização gratuita de produtos menstruais nos cuidados de saúde primários garantimos que nenhuma pessoa é deixada para trás por razões económicas, sociais ou culturais”, declarou Piedade Pinto.