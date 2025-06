Comissão de Moradores do Carregado reclama sede e apela aos futuros eleitos

A Comissão de Moradores do Carregado voltou a exigir a cedência de um espaço próprio para reunir e guardar o seu arquivo. A falta de sede tem limitado a participação e visibilidade do grupo, que se mantém activo há quase cinco anos. Em ano de eleições autárquicas, os moradores apelam aos futuros eleitos para que respondam às necessidades da freguesia.

A Comissão de Moradores do Carregado veio a público manifestar a necessidade urgente de dispor de um espaço próprio, onde possa reunir-se regularmente e guardar o seu arquivo. Apesar de existir há quase cinco anos, a comissão continua sem sede, o que obriga os moradores, sempre que desejam realizar uma reunião, a depender da eventual disponibilização de instalações por parte da Câmara Municipal de Alenquer ou da União de Freguesias do Carregado e Cadafais.

Na ausência de uma solução estável, as reuniões têm ocorrido, com frequência, em casas de residentes ou em garagens. As sessões que anteriormente se realizavam na antiga escola P3 tornar-se-ão agora inviáveis, dado que o edifício passou a acolher a Polícia Municipal de Alenquer.

Os moradores reuniram-se simbolicamente em frente às instalações da Junta do Carregado, no dia 21 de Junho, sábado. Na ocasião, o presidente da comissão, João Silva, recordou que o grupo se organizou inicialmente para impedir a instalação de contentores no Carregado, uma causa que, sublinha, foi bem-sucedida. A partir daí, a comissão foi formalmente constituída, eleita pelos próprios moradores, e mantém até hoje os livros de actas de todas as reuniões realizadas.

Quanto ao facto de a comissão não estar registada como associação formal, João Silva considera que tal não deve ser impeditivo da atribuição de um espaço, tendo em conta que a Constituição da República consagra o direito de todos os cidadãos se auto-organizarem. “Chegámos a questionar a junta sobre a possibilidade de utilizar uma sala nas actuais instalações da Loja Social. Agora, aproveitamos para alertar os futuros executivos da União de Freguesias e da Câmara de Alenquer que venham a ser eleitos nas próximas autárquicas, para que tenham esta necessidade em consideração”, concluiu.

