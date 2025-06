Festas de Almeirim são ponto de encontro e partilha de momentos

As Festas da Cidade de Almeirim começaram no dia 20 de Junho e prometem 10 dias repletos de animação. O evento decorre até 29 de Junho e assinala os 34 anos da elevação a cidade, voltando a juntar mais uma vez diversos concertos, gastronomia e actividades desportivas e culturais, com um forte envolvimento das associações locais. A cerimónia de abertura decorreu no recinto em frente à Biblioteca Municipal com a presença do presidente da câmara, Pedro Ribeiro, autarcas e representantes de instituições locais, que participaram num momento de fraternização marcado pela visita à exposição “As novas mulheres do meu país” e pela actuação do grupo de cavaquinhos do Orfeão de Almeirim, num gesto que sublinhou a importância da cultura local nas festividades.

Em declarações a O MIRANTE Pedro Ribeiro sublinhou a importância das festas como espaço de encontro e partilha entre a população, mas também como oportunidade para as associações locais angariarem fundos para as suas actividades. “É cada vez mais importante que as pessoas tenham momentos de convivência umas com as outras. Estas festas são sobretudo momentos para isso, para podermos conviver”, afirmou. Este será o último ano do autarca como presidente da Câmara de Almeirim, um ciclo que para si termina com sentimento de missão cumprida. “Saio com a consciência tranquila de termos recuperado tradições e mantido as festas que hoje são efectivamente uma referência no concelho”, concluiu.

O programa deste ano volta a apostar nas tradicionais marchas populares, nas tasquinhas com petiscos regionais e nas já habituais picarias, mas traz também novidades pensadas para os mais jovens, como as Almeirim Night Sessions, com DJs a animar as noites na Arena de Almeirim. Ao longo dos dias decorrem ainda vários concertos e, entre os artistas que ainda vão subir ao palco principal, destacam-se Minhotos Marotos (dia 26), A Kind of Queen, tributo aos Queen (dia 27) e Julinho KSD (dia 29), actuando também todos os dias diferentes ranchos folclóricos do concelho.