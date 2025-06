Pilaretes em rua do centro histórico de Santarém para combater estacionamento abusivo

A Câmara de Santarém colocou pilaretes nos passeios num pequeno troço da Rua João Afonso, no centro histórico da cidade, para combater o estacionamento abusivo que reiteradamente ali acontecia e que, inclusivamente, já pôs em causa a circulação de veículos de socorro.

Cumpriu-se assim a intenção avançada há mais de um ano pelo então presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, quando anunciou numa sessão da assembleia municipal que o município ia tramitar a colocação de pilaretes na Rua João Afonso, um dos acessos rodoviários ao centro histórico, para dissuadir o estacionamento selvagem nessa artéria. “É uma entrada do centro histórico e não podemos deixar que isso aconteça”, vincava o então autarca.



A autarquia já havia também colocado pilaretes na Rua 1º de Dezembro, junto à Igreja de Marvila, onde as situações de abuso, com ocupação dos passeios por automóveis estacionados era uma constante; e ainda hoje acontece nas zonas que não contêm obstáculos.



O estacionamento abusivo em diversos pontos da cidade de Santarém tem sido objecto de críticas tanto em relação à falta de civismo dos automobilistas como de alguma passividade por parte das autoridades. As ruas Teixeira Guedes e Guilherme de Azevedo, igualmente no centro histórico, são outros locais onde as infracções são recorrentes, bem como a Avenida D. Afonso Henriques, onde uma das faixas de rodagem está habitualmente obstaculizada com veículos parados.