Projecto pela inclusão, equidade e transformação social envolve vários parceiros em Santarém

Diversas entidades de Santarém ligadas educação, saúde, acção social e profissional assinaram na passada semana a Carta de Compromisso da Rede 'Sem Nós – Envolver para Desenvolver'. A cerimónia decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém e constituiu um momento simbólico no fortalecimento das políticas de inclusão e da coesão social no concelho de Santarém.

A cerimónia, foi conduzida pelo vice-presidente do município, Alfredo Amante, contando com a presença de Sónia Seixas, vice-presidente do Instituto Politécnico de Santarém (IPS), e de Leonor Ferreira, Coordenadora da Rede de Necessidades Educativas Específicas do IPS. Alfredo Amante sublinhou que a Carta de Compromisso representa um passo decisivo para uma resposta social mais eficaz, inclusiva e colaborativa, envolvendo todos os parceiros da comunidade. O projecto visa consolidar um espaço de diálogo, reflexão e acção colectiva entre agentes do tecido educativo, social, ambiental e comunitário do município de Santarém, promovendo práticas sustentáveis de inclusão, equidade e transformação social duradoura.

Entre as entidades parceiras estão a APPACDM de Santarém, os quatro agrupamentos de escolas do concelho, a Associação Incluir, a Câmara Municipal de Santarém, CRTIC Santarém, Instituto de Emprego e Formação Profissional de Santarém, Instituto Politécnico de Santarém e Unidade Local de Saúde de Santarém.

FOTOS – CM Santarém