Rio Maior vai continuar a acolher bem investidores e a acarinhar quem gera riqueza

O presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Filipe Santana Dias, confessou a sua admiração pelo sector privado do municipio, durante a 2ª Gala Empresarial do Concelho, que decorreu a 21 de Junho, na Quinta do Talego, no Alto da Serra.

“Permitam-me agradecer o vosso trabalho. Agradecer o facto de tornarem Rio Maior melhor todos os dias, de continuarem teimosamente a acreditar que é possível fazer melhor nas vossas empresas todos os dias, de forma resiliente, e continuarem a lutar contra ventos e marés, porque acreditam no negócio que criaram e acreditam que o futuro se faz com muito trabalho”.

O autarca, sublinhou que Rio Maior tem apostado em acolher bem os investidores e em respeitar e acarinhar os empresários porque são eles que geram riqueza. “O sector público tem a difícil missão de gerir, de afectar os recursos da melhor maneira que sabe e pode, para mudar a vida dos cidadãos. Mas gerar riqueza não está na sua mão. Está na mão do sector privado (…) dos que aqui estão sentados à minha frente”.

Durante a cerimónia, na Categoria de PME Líder foram distinguidas com o selo de reputação 44 empresas do concelho, e na Categoria de PME Excelência foram distinguidas 10 empresas, seleccionadas pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal, em parceria com várias instituições de crédito.

Nuno Gonçalves, vice-presidente do IAPMEI, incentivou os empresários a estarem atentos a todos os meios financeiros que são disponibilizados. “Efectivamente, 2025 e 2026, vão ser anos cheios de oportunidades que devem ser analisadas. Para as empresas se candidatarem ao próximo ano, basta ir ao plano anual de incentivos, plano anual de avisos do Portugal 20/30 para verem todos os concursos que estão até ao final deste ano e no início do próximo e isto permitir-vos-á anteciparem e prepararem melhor a vossa candidatura”, sublinhou.

Um júri composto por representantes do IAPMEI, APRODER, DESMOR, ESGTS e NERSANT, atribuiu diversos outros prémios em variadas categorias.

Empreendedorismo - Anabela Seabra da BIO4ALL; Startup do Ano - Party&Beach, Lda; Jovem Empresário - Fábio Miguel Dias Morgado, administrador da Extinrio, Lda; Sustentabilidade Ambiental à Sibelco Portuguesa, Lda; Inclusão Social à Nobre Alimentação, Lda; Mulher Empresária - Joana Castelo, administradora da Fisirio, Lda; Empresa Exportadora, World of Natural Stone, S.A.; Dinâmica Empresarial - Planície Verde, Sociedade Agrícola, Lda; Empresa Investidora - Sifucel - Sílicas, S.A., e Carreira Empresarial - Joaquim António Ferreira Pederneira - Assentimóvel.

Na abertura da Gala Empresarial, o vice-presidente da Câmara de Rio Maior, João António Lopes Candoso, destacou também o papel dos empresários no desenvolvimento económico e social do concelho e na melhoria da qualidade de vida da comunidade.

“Vocês são o melhor que Rio Maior tem. Para vocês não existem horários, não existem fins-de-semana. Existe sim trabalho e mais trabalho e muitas vezes sem terem o reconhecimento de todo o vosso esforço. Esta gala é uma oportunidade para celebrar o sucesso das empresas, partilhar a experiência e os conhecimentos, fortalecer as relações entre empresários, entre entidades e entre a comunidade em geral.”.