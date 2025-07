Edifício Marmelais já foi consignado e vai criar 12 apartamentos a custos controlados em Tomar

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), assinou o auto de consignação referente à construção do designado Edifício Marmelais. A obra vai proporcionar a oferta de mais 12 apartamentos a custos controlados no concelho de Tomar. “Mais um projecto a pensar nos jovens e na classe média”, refere a autarquia em comunicado. A empreitada tem um valor estimado de 1.800.500€, sendo financiada na totalidade pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Adjudicada à empresa Fractus, Construcção Modelar, Lda., a obra deve estar concluída no próximo ano. Em causa estão 12 apartamentos tipologia T2 com áreas variando entre 86 e 89 m2 e cave para estacionamento privado. A operação é executada através de acordo de colaboração entre o Município de Tomar, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, no âmbito do Protocolo de Cooperação “Projectos de Habitação a Custos Acessíveis do Médio Tejo”.