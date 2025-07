Escadaria na praia fluvial de Alverangel para melhorar acesso à água

A Câmara de Tomar vai avançar com a colocação de uma escadaria na praia fluvial de Alverangel. A revelação foi feita na mais recente sessão camarária. O presidente da autarquia, Hugo Cristóvão (PS), afirmou que a colocação da escadaria pretende melhorar o acesso à água, numa zona essencialmente composta por rochas, e ao mesmo tempo ajudar a delimitar o espaço público do espaço privado. O autarca referiu que, recentemente, decorreu uma reunião entre a autarquia e uma das proprietárias dos terrenos que dão acesso à praia. “A reunião teve que ver com a parte superior do acesso, nomeadamente a zona onde está actualmente um portão, e as formas como se pode melhorar esse acesso, na lógica de que fique bem definido aquilo que é o acesso público, protegendo também o acesso privado”, esclareceu.

Hugo Cristóvão acrescentou que foi abordada outra questão com outro proprietário, respeitante às dificuldades no acesso rodoviário. “Há ali uma parte final de estrada que é de difícil acesso e onde muitas vezes os carros e caravanas continuam a aceder indevidamente. Depois têm muitas dificuldades, por vezes, em conseguir sair, uma vez que o acesso é de facto muito exíguo”, disse. O presidente da câmara vincou que estão a ser estudadas algumas hipóteses para fazer com que os automobilistas respeitem a sinalização.

Recorde-se que a colocação de uma vedação cortou, em Junho de 2024, o acesso à praia fluvial de Alverangel, que se fazia por um terreno privado, o que gerou protestos e apelos da população ao presidente da câmara para intervir. Em Fevereiro deste ano, Hugo Cristóvão disse ter chegado a acordo com os proprietários dos terrenos que dão acesso à praia e que a solução passava por investir num acesso mais afastado da habitação privada.