Funeral do empresário Paulo Albino amanhã na Póvoa da Isenta

As cerimónias fúnebres de Paulo Albino, sócio-gerente da empresa Isisom vítima de doença cardíaca aos 47 anos, vai decorrer esta quarta-feira, 2 de Julho, na Póvoa da Isenta, concelho de Santarém. O corpo do empresário vai estar em câmara ardente a partir das 16h00 na igreja da Póvoa da Isenta. O funeral tem lugar pelas 18h00, seguindo para o cemitério da Povoa da Isenta.

Paulo Alexandre Almeida Albino era um dos rostos da Isisom, que fornece serviços de som, palcos e iluminação para espectáculos um pouco por todo o país. Morreu no dia 27 de Junho quando preparava um espectáculo em Vila do Bispo, no Algarve. Sentiu-se mal e acabou por falecer no Hospital de Faro. Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de pesar e de condolências à família pela perda do ente querido.