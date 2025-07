Jovem de Alverca é um talento da investigação e já sonha com a cura para Alzheimer e Parkinson

Juliana Canavilhas, 18 anos, estudante da Fundação CEBI de Alverca, é um jovem talento que conseguiu ser das poucas portuguesas a entrar numa das mais prestigiadas universidades do mundo, a americana Johns Hopkins, em Baltimore. Só 6 por cento das candidaturas apresentadas são aceites e Juliana Canavilhas foi uma delas. Diz quem a conhece que é um talento promissor na área da ciência, inovação e transformação social. Os pais são de Vila Franca de Xira, mas Juliana nasceu na Madeira, onde os pais trabalhavam na altura. “O meu pai é engenheiro civil e depois da Madeira fomos morar para a Líbia, mas tivemos de sair quando rebentou a guerra civil em 2011. Decidimos vir para Alverca nessa altura”, recorda a O MIRANTE. Diz, sem hesitar, que se sente alverquense de alma e coração.

Desde o 8º ano que a estudante passa grande parte das férias imersa em investigação científica, dedicando-se ao estudo do cérebro e das suas patologias. Apesar da idade, já participou num curso intensivo de neurociência e tecnologia na Fundação Champalimaud, aprofundou conhecimentos em medicina e prática clínica na Universidade de Coimbra e integrou um programa na Faculdade de Ciências de Lisboa, onde investigou os mecanismos da epilepsia.

Foi também seleccionada para trabalhar num laboratório de neurociência em Coimbra explorando novas abordagens para o tratamento da doença de Alzheimer. E com pouco mais de 17 anos desenvolveu um projecto pessoal no Instituto Superior Técnico que se foca no tratamento da osteoporose em astronautas, em que trabalhou com alunos de doutoramento. A sua candidatura à Johns Hopkins contou com seis cartas de recomendação, incluindo a de uma professora catedrática do Instituto Superior Técnico.

“Sempre gostei muito de ciências, biologia, matemática, e quando gostamos do que estudamos é muito mais fácil dedicarmo-nos a tudo isto. Estudar para mim nunca foi um problema. Sempre quis ir para medicina e comecei a gostar no oitavo ano quando dava biologia”, conta. No Colégio José Álvaro Vidal, a história de Juliana Canavilhas começou cedo. Aos 4 anos, no pré-escolar, já revelava uma curiosidade imensa pelo mundo.

O sonho da cura para o Alzheimer

Com uma média de 19,33 na área de ciências e tecnologias, Juliana sempre foi uma aluna dedicada e empenhada em aprender para transformar. “É preciso muito esforço e dedicação para ter estas notas e uma grande logística de tempo. Saber gerir bem o tempo é o principal, não é só a escola, é preciso ocupar tempo com a escola mas também desenvolver outras actividades dentro da área de conhecimento que gostamos”, diz a jovem, que garante ter as mesmas paixões e passatempos que outros jovens da sua idade.

A entrada em Johns Hopkins é o maior desafio da sua vida e o sonho é tornar-se neurocirurgiã, mas sem nunca abandonar a investigação. Pretende concluir um doutoramento que lhe permita continuar a investigar. “A área da medicina regenerativa é uma área pela qual tenho grande interesse. Tenho uma grande paixão pela área do cérebro e gostava de continuar ligada à área da investigação”, conta. Na Johns Hopkins, Juliana pretende aprofundar o estudo de distúrbios neurodegenerativos, como Alzheimer e Parkinson, aliando a neurocirurgia aos avanços em saúde mental. Admite que o sonho passa por investigar e desenvolver tratamentos inovadores com impacto global.

Uma das coisas de que não gosta é que lhe chamem menina prodígio. “Tudo o que alcancei agora foi com a ajuda da minha família e das pessoas que me rodeiam. Temos de estudar, ter curiosidade. É no 9º ano que escolhes o que queres fazer no teu futuro e Johns Hopkins sempre foi uma das minhas inspirações em medicina e neurocirurgia. Tento pensar sempre na minha vida futura, ter uma mentalidade dinâmica, porque nós não somos como árvores. Temos de ter uma mentalidade aberta e não ter medo de abraçar desafios. Acreditar que conseguimos e lutarmos pelos nossos sonhos, nunca desistir e dar o nosso melhor”, refere.

A estudante diz a O MIRANTE que nunca se limitou a ir às aulas e que sempre se focou também nas actividades extracurriculares e no trabalho de voluntariado, onde foi mentora de alunos do 5º ano e crianças do pré-escolar em projectos como o “LearnSpot4All”, um programa fundado pela própria onde dá explicações online gratuitas a alunos de vários países africanos. Nos Estados Unidos vai viver no dormitório da faculdade e nos primeiros tempos a mãe vai com ela para a ajudar na adaptação. “Sei que não está a ser fácil para os meus pais e só agradeço conseguirem dar-me este apoio para poder estudar lá fora”, conclui.