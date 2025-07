População chamada a debater o desenvolvimento da Golegã

partilhe no Facebook

O desenvolvimento económico e turístico do concelho da Golegã vai ser debatido no Cine-Teatro Elisa Tavares Bonacho na noite de quarta-feira, 2 de Julho. Dois dedos de ideias é uma iniciativa da Assembleia Municipal da Golegã e pretende ser um espaço de escuta activa, aberto à partilha de ideias e propostas que contribuam para o progresso sustentável da Golegã. A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação do espaço.