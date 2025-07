A Agência Portuguesa do Ambiente levantou o desaconselhamento de banhos na Praia Fluvial do Sorraia, em Coruche, após análises laboratoriais confirmarem que a água voltou a cumprir os limites legais. A abertura oficial está prevista para 14 de Julho.

Praia Fluvial do Sorraia volta a cumprir parâmetros legais de qualidade da água

A água da Praia Fluvial do Sorraia já cumpre os parâmetros legais de qualidade, segundo confirmou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) depois de uma análise realizada a 20 de Junho.

Com os resultados favoráveis, foi levantado o desaconselhamento de banhos que estava em vigor devido à presença da bactéria Escherichia coli.

Apesar da melhoria, o município de Coruche e as autoridades competentes continuam a investigar as causas da anterior contaminação fecal, que levou à detecção de “valores elevados de enterococos intestinais e/ou E. coli” nas análises realizadas no dia 18 de Junho.

A Praia Fluvial do Sorraia ainda não se encontra em funcionamento e o caudal já foi diminuído para regularização das margens. A abertura da época balnear na Praia Fluvial do Sorraia está prevista para o próximo dia 14 de Julho.