Universidade da Terceira Idade de Alenquer com inscrições abertas

A Universidade da Terceira Idade de Alenquer tem inscrições abertas para o ano lectivo 2025/2026, dirigidas a maiores de 50 anos. A oferta inclui 28 disciplinas nas áreas culturais, educativas e de bem-estar, com aulas em várias freguesias do concelho.

Estão abertas, a partir desta segunda-feira, 30 de Junho, as inscrições para o ano lectivo 2025/2026 da Universidade da Terceira Idade (UTI) de Alenquer. A iniciativa, dirigida a munícipes com 50 ou mais anos, visa promover o envelhecimento activo através de uma oferta variada de actividades culturais, educativas e recreativas. As candidaturas decorrem até 31 de Julho e devem ser formalizadas através do envio da ficha de inscrição para o endereço electrónico universidade.terceiraidade@cm-alenquer.pt.

A UTI conta com um total de 28 disciplinas, leccionadas em várias localidades do concelho, incluindo o Carregado e Casais Brancos. A oferta inclui actividades como Artes Decorativas, História Local, Informática, Inglês, Danças Tradicionais, Pilates, Chi Kung, Tai Chi, Hidroginástica, entre outras. Também há espaço para actividades mais manuais, como Bordados, Lavores, Macramé e Pintura, bem como disciplinas centradas no bem-estar físico e mental, como Harmonia e Bem-Estar, Meditação ou Cuidados de Saúde.

Com 15 anos de existência, a Universidade da Terceira Idade de Alenquer tem vindo a afirmar-se como uma estrutura essencial para a inclusão e valorização da população sénior. Além das aulas regulares, a UTI organiza visitas culturais, caminhadas, acções de sensibilização e encontros intergeracionais.

As aulas decorrem entre Setembro de 2025 e Junho de 2026. A inscrição tem um custo simbólico de 5 euros.