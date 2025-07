Assentis paga 250 euros por nascimento e apoia colectividades no dia da freguesia

Junta de Assentis entregou 14 cheques de apoio à natalidade a famílias residentes que tiveram bebés no último ano. Colectividades e atletas também foram premiados no dia da freguesia.

A Junta de Freguesia de Assentis, no concelho de Torres Novas, entregou um apoio no valor de 250 euros a residentes que foram pais há menos de um ano, no dia das festas da freguesia, assinalado no domingo, 29 de Junho. No total, revelou a O MIRANTE o presidente daquela autarquia, Leonel Santos, foram 14 os bebés a nascer e a receber este apoio que é um incentivo à natalidade e um reforço ao orçamento familiar.

Foram também entregues apoios monetários no valor global de 12 mil euros a colectividades, instituições particulares de solidariedade social e Fábrica da Igreja. “Todas as associações deviam ter muito mais apoio pois ainda são locais onde existe diálogo entre as pessoas, partilha de conhecimentos e entreajuda”, disse o autarca no seu discurso.

A autarquia decidiu também valorizar o mérito desportivo, tendo entregado medalhas a todos os atletas do clube de futebol da freguesia. Leonel Santos afirmou que estes atletas, dos mais novos aos veteranos, incluindo dirigentes, são um orgulho para Assentis.