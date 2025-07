Morreu Rosalina Santos, empresária em Torres Novas e uma mulher do associativismo

Rosalina Santos faleceu na terça-feira, 1 de Julho, vítima de morte súbita. A missa decorre no dia 3 de Julho, às 15h00, na Igreja da Moita do Norte onde é realizado o velório a partir das 11h00. Natural de Vila Nova da Barquinha, Rosalina Santos era uma pessoa querida na comunidade, uma mulher do associativismo e uma empresária de sucesso. Era proprietária da MaxFinance Conquista, em Torres Novas, uma empresa que disponibiliza atendimento especializado em financiamentos bancários. Os seus clientes e amigos sempre reconheceram na empresária o facto de ter subido a pulso na vida e enfrentado os desafios diários com esforço e determinação. Conhecida por não gostar de meias palavras, Rosalina Santos afirmava que as mulheres têm mais capacidade de trabalho porque conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e têm mais sensibilidade. A empresária não gostava de injustiças pautou sempre a sua vida pelos valores da amizade, empatia e familiaridade.

Casada e com um filho, residia em Vila Nova da Barquinha. Tinha três meses de vida quando foi adoptada e sempre soube de tudo. “Agradeço também à minha mãe biológica porque tomou a melhor decisão que poderia ter tomado. Se não tivesse sido adoptada não teria tido as oportunidades que tive na vida. Sinto-me uma privilegiada pelos pais que me escolheram para filha”, disse numa entrevista a O MIRANTE publicada em 2022.

Estudou no Instituto Politécnico de Tomar, no curso de Gestão de Empresas, mas como queria ganhar dinheiro foi trabalhar. Na entrevista ao nosso jornal partilhou que o momento mais marcante da sua vida foi o nascimento do filho. “Muda tudo na nossa vida. Deixamos de ser só nós. O parto não foi fácil mas não abdicaria desse momento para ter o primeiro contacto com o meu filho. É a melhor coisa do mundo, um amor incondicional e inexplicável”, disse.