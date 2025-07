Munícipes criticam falta de manutenção do Jardim Afonso Serrão Lopes no Entroncamento

A falta de manutenção do Jardim Afonso Serrão Lopes, mais conhecido como Jardim da Zona Verde, no Entroncamento, tem gerado críticas por parte de vários munícipes, que apontam para um estado de abandono prolongado do espaço. Segundo Carlos Ramos, morador na zona, o jardim esteve em muito mau estado e sem qualquer manutenção durante mais de dois meses, com “lixo espalhado pelo chão e o lago repleto de sujidade”.

Na última semana O MIRANTE visitou o local e verificou que o espaço se encontrava limpo, porém continuam a ouvir-se queixas sobre a falta de frequência na manutenção do espaço, com muitos moradores a lamentar a ausência de jardineiros a tempo inteiro. “Os jardineiros foram saindo e há mais de dois meses que ninguém cuidava do jardim. Estava cheio de sacos de plástico e lixo por todo o lado”, referiu Carlos Ramos. O munícipe acrescenta ainda que o lago com peixes “estava tão sujo que já não se viam os animais”, e lamenta que “já várias pessoas tenham alertado a câmara, mas ninguém faz nada. É uma vergonha!”, desabafou.

Maria da Silva, moradora há mais de 50 anos na cidade, vive perto do jardim e reforça que a limpeza passou a ser feita apenas de dois em dois meses, quando antes era semanal, e acrescenta que, apesar de agora estar limpo, “isso não apaga o estado de abandono em que esteve”. “Daqui a uma semana já está novamente sujo e ninguém vai aparecer para limpá-lo. O que é uma pena, porque este jardim é bonito e merece melhor cuidado”, referiu a O MIRANTE.

Confrontada com as críticas, a presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Ilda Joaquim, garantiu a O MIRANTE que o jardim tem sido limpo de forma regular, “como qualquer outro espaço verde do concelho”, e que não existe qualquer falha nos serviços de manutenção. Admitiu que o jardim teve de facto, no passado, um técnico municipal afecto em permanência, algo que já não acontece actualmente por própria escolha do técnico na altura.