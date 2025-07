Rua do Pinhal em Salvaterra de Magos está imunda por falta de civismo

Parte da Rua do Pinhal, em Salvaterra de Magos, está a ser alvo de depósito de resíduos que constituem um atentado à saúde pública. Os resíduos são depositados num pinhal privado, que não está vedado, ao anoitecer. Segundo um dos moradores daquela zona, Nuno Morais, os resíduos são deixados por pessoas vindas de todo o concelho e o problema já se arrasta há anos. O cheiro é nauseabundo, testemunhou O MIRANTE no local, causado por restos de um animal morto depositados num contentor aberto.

No local, relata o morador, vêem-se vários sacos big bags, entulho de obras, ervas secas, um sofá, um frigorífico, roupas, cartão, plásticos e garrafas, havendo contentores ao lado, e até uma árvore de Natal. Um cenário que Nuno Morais diz ser uma vergonha quando recebe visitas.

O MIRANTE contactou o destacamento de Coruche da GNR, que tem uma equipa do Serviço de Protecção Natureza e Ambiente (SEPNA) que abrange Salvaterra de Magos, confirmando-se denúncias a 21 de Maio deste ano. O núcleo de protecção ambiental garante estar a efectuar as diligências necessárias para identificar os infractores, que podem ser sujeitos a coimas avultadas. Hélder Esménio, presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, não quis comentar a situação.

Recorde-se que existe o serviço de atendimento telefónico SOS Ambiente e Território, um número de telefone disponível 24 horas por dia durante todo o ano, através do qual se pode expor situações que possam violar a legislação ambiental e os instrumentos de ordenamento do território.