Detidos por tráfico de estupefacientes junto à Casa do Benfica de Santarém

O Comando Distrital de Santarém da PSP deteve no dia 2 de Junho, em flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino, com 23 e 26 anos de idade, pelo crime de tráfico de estupefacientes. Após denúncia de cidadão à Central da Polícia, relatando o possível consumo/tráfico de produto estupefaciente por parte de um grupo de indivíduos no Jardim da Liberdade junto da Casa do Benfica, em Santarém, foram de imediato accionados meios policiais para o local. Após localização do grupo de indivíduos e depois de efectuadas as diligências necessárias, foram intercetados os dois detidos e apreendido aos mesmos 156 doses de Haxixe e uma faca com vestígios de produto estupefaciente Haxixe.

Os detidos foram notificados para comparência no Tribunal Judicial de Santarém no dia 3 de Julho. “Com mais esta acção, a Divisão Policial de Santarém pretende dar continuidade à estratégia de prevenção e combate à criminalidade, promovendo assim o aumento do sentimento de segurança na população”, lê-se em comunicado.