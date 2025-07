Praia do Agroal é cada vez mais um destino de excelência em Ourém

A Praia Fluvial do Agroal hasteou, uma vez mais, a Bandeira Azul, a Bandeira Praia Acessível para Todos e a Bandeira de Ouro, na tarde de terça-feira, 1 de Julho. Pelo 9.º ano consecutivo, o espaço de lazer do concelho de Ourém volta a ser distinguido com a Bandeira Azul, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), em reconhecimento pelas suas qualidades ambientais. A distinção baseia-se em critérios exigentes como a gestão ambiental e de equipamentos, informação e educação ambiental, qualidade da água, segurança e serviços, entre outros.

Para além da Bandeira Praia Acessível para Todos, atribuída pelo 10.º ano consecutivo, foi também hasteada, pela 6.ª vez, a Bandeira de Ouro, da responsabilidade da associação ambientalista Quercus, que distingue a excelência da qualidade da água nos últimos anos. A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, dos vereadores Isabel Costa, Rui Vital, Micaela Durão e Humberto Antunes, bem como do presidente da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Paulo Nunes, representantes da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade da autarquia e outras entidades.

Para Luís Miguel Albuquerque estas três bandeiras representam o reconhecimento do trabalho desenvolvido e da atenção dedicada a esta região e, em particular, à Praia Fluvial do Agroal, destacando-se a qualidade da água e das infraestruturas disponíveis. O presidente da câmara aproveitou ainda a ocasião para destacar as melhorias recentemente realizadas, como a construção de uma nova piscina destinada a crianças, o alargamento da zona de areal com cerca de 300m² e a colocação de mais 12 chapéus de sol.