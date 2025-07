Alpiagra ao mesmo tempo que Festival da Sopa da Pedra por falta de entendimento

Nem com o facto de os dois municípios serem governados por autarcas do mesmo partido se conseguiu que a questão se resolvesse.

A Câmara de Alpiarça decidiu antecipar a feira Alpiagra, que este ano vai decorrer ao mesmo tempo que o Festival da Sopa da Pedra. Os certames em terras vizinhas a cerca de oito quilómetros vão competir entre si, com expositores e público a dividirem-se.

O festival, promovido pela Confraria Gastronómica de Almeirim em parceria com a autarquia, tem decorrido desde a primeira hora no final de Agosto, com início na última quarta-feira do mês. A Alpiagra decorreu no mês de Setembro, ainda antes de haver o festival em Almeirim, com a organização a ter tido o cuidado de não fazer coincidir os eventos.

Entretanto o novo executivo socialista da Câmara de Alpiarça, liderado por Sónia Sanfona, decidiu antecipar a feira, que agora vai decorrer de 23 a 31 de Agosto. O Festival da Sopa da Pedra decorre entre 27 e 31 de Agosto.

Curioso é que só agora no ano do final do mandato e a pouco tempo das autárquicas é que há uma mudança que origina esta coincidência, com Sónia Sanfona a dizer que foi feita a marcação e anunciadas as datas e que Almeirim não prescindiu de fazer o festival na altura em que costumam fazer, situação que escapa ao controlo do município.

O presidente da Confraria Gastronómica de Almeirim realça que o festival teve sempre início numa data específica e nunca mudou, recordando que houve antes alturas em que se teve de desmontar o palco e alguns stands à pressa para emprestar à Câmara de Alpiarça para a feira. Luís Manso considera que quem perde com esta situação é a região.

*Mais informações na edição semanal em papel de 10 de Julho.