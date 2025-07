Benavente prepara novo canil municipal fora de zona de risco de inundações

A localização actual do Centro de Recolha Oficial (CRO) de animais de Benavente, situado junto ao cemitério da vila, foi classificada pela nova carta de risco de inundações como área com limitações à construção, o que impede qualquer tipo de ampliação das instalações. O espaço dispõe actualmente de capacidade para acolher 50 animais, não tendo gatil. É composto por uma área de canil (para o alojamento temporário de cães) e respectivas dependências e pelo Posto de Identificação e Vacinação Oficial, onde se faz atendimento ao público. Trata-se de um complexo está permanentemente lotado e já não responde às necessidades do município.

“O que está construído está, mas não podemos construir mais porque viola as regras”, explicou Carlos Coutinho, presidente do município, lembrando que a instalação de um canil não pode ser feita em qualquer lado, dada a necessidade de garantir o sossego da população e o bem-estar animal.

A autarquia pretende agora transferir o CRO para um terreno de quatro hectares situado na Estrada dos Cachimbos, na zona de Sotanco. Este espaço integra uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG), que define a sua utilização numa área de actividades económicas com mais de 30 hectares, e está a ser preparado, segundo o município, com obras de arruamento e infra-estruturas de saneamento, água e electricidade, em parceria com outros promotores.

No mesmo terreno, já se encontra instalada a associação Refúgio Vital, com estruturas ainda precárias, que também beneficiará das novas condições. A câmara reforça que o novo canil permitirá manter a infraestrutura afastada de zonas residenciais, garantindo maior eficácia na resposta aos animais errantes e melhores condições de trabalho e acolhimento.

O projecto insere-se numa estratégia que visa responder localmente à falta de entendimento, no seio da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), para a criação de um CRO intermunicipal, iniciativa que acabou por não avançar. Assim, a opção do município passa por ampliar a capacidade actual com a construção de novas boxes num novo espaço, que considera “ideal” para este tipo de estrutura.