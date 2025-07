Festival Dançarão regressa à zona ribeirinha de Mação

A zona ribeirinha junto ao Tejo em Ortiga, no concelho de Mação, recebe de 11 a 13 de Julho o festival Dançarão, da associação Dançarém, que apresentou uma iniciativa direccionada para a dança e músicas do mundo. Com o mote “Bailemos!”, durante três dias, o festival de Verão de danças tradicionais de Portugal e do mundo inclui oficinas de dança, concertos e bailes, mas também passeios, yoga, artesanato e o “Dançarinho” (actividades infantis). As actividades vão decorrer na Praia Fluvial de Ortiga, no bairro da EDP da Barragem de Belver e noutros espaços da freguesia.

Em declarações à Lusa, a presidente da associação Dançarém, Fátima Vargas, disse que o objectivo do festival é proporcionar às pessoas um leque variado de danças, com oficinas durante o dia onde aprendem a dançar, podendo à noite colocar em prática aquilo que aprenderam, com concertos e bailes com bandas portuguesas e europeias, nomeadamente de Espanha e França. “Este é um festival de Verão de danças tradicionais de Portugal e do mundo que inclui oficinas de danças tradicionais e sociais, bailes com música ao vivo e dj’s de música folk, mas também atividades paralelas como yoga, alongamentos, caminhada, observação de aves, oficina de instrumentos, artesanato e actividades infantis”, salientou Fátima Vargas.

Em comunicado, a Dançarém destaca os concertos com os Groove Factory, Duo Brotto Milleret, Dona Branca, A Salto à Rua, Malotira, Trio Exactamente, Plan B e DJ Deão, a par de um “concerto de fado que vai ser dançado”. As oficinas serão outra das componentes da iniciativa, estando previstas oficinas de danças de iniciação ao folk, zouk, forró, danças portuguesas e danças do mundo, entre outras. Em paralelo, haverá também concertos-baile, yoga, oficinas de instrumentos, mercados e oficinas de artesanato, ‘street food’, jogos tradicionais, arruadas e passeios pedestres, sempre em redor da aldeia de Ortiga e do parque de campismo existente junto à praia fluvial. “Mais do que um festival de Verão dedicado às danças tradicionais de Portugal e do mundo, é um festival comunitário, intergeracional e inclusivo, feito de e para todos”, salienta a organização.

A primeira edição do Festival Dançarão decorreu em 2022 em Valada, Cartaxo, e contou com a participação de cerca de mil pessoas, tendo as segunda e terceiras edições decorrido nos anos seguintes em Ortiga, Mação, com cerca de 1.200 e 2.000 participantes, respectivamente. Para a edição deste ano, novamente em Ortiga, a expectativa é que o número “suba para os 2500 participantes”, vindos não só de Portugal, mas de vários países europeus, nomeadamente de Espanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Suíça.

Com origem em Santarém, a Dançarém visa promover as tradições através da dança, organizando eventos mensais com oficinas de dança e concertos-baile e colaborando com entidades como câmaras municipais e escolas, em eventos pontuais. Com um investimento de cerca de 30 mil euros e a envolvência de mais de 70 voluntários, a quarta edição do Festival Dançarão irá decorrer “numa óptica de continuidade para os próximos anos”, assentando no “trabalho de sinergias locais que está a ser desenvolvido” na freguesia, indicou ainda a responsável da associação Dançarém.