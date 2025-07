Moradores de Pontével ficam sem água durante mais de três dias

Durante o último fim de semana de Junho várias dezenas de moradores da freguesia de Pontével, no concelho do Cartaxo, ficaram sem água da rede pública durante mais de três dias, numa altura em que as temperaturas ultrapassaram os 40 graus. O problema começou na noite de 28 de Junho e estendeu-se até à manhã de 1 de Julho. As falhas atingiram várias zonas da freguesia, como Casal de Alcaria, Casais das Areias, Vale de Zebra, Vale d’Água e Rua Pinhal do Bairro, deixando muitas pessoas sem acesso a um bem essencial.

Uma das afectadas foi Sandra Dias, que vive há seis anos em Casais das Areias com os dois filhos e a mãe e que, afirma, nunca passou algo parecido. Em declarações a O MIRANTE, a moradora critica a falta de resposta e comunicação das entidades responsáveis, explicando que durante o fim de semana ligou várias vezes para a Cartágua a pedir esclarecimentos, mas que não sentiu qualquer interesse por parte da empresa em resolver o problema. Revoltada com a ausência de soluções, deslocou-se à Câmara Municipal do Cartaxo para denunciar a situação e no dia seguinte o abastecimento foi reposto. “Foram dias horríveis e parece que ninguém quis saber. Vi duas pessoas da Cartágua no terreno a tentar solucionar o problema, mas não me pareceu que tivessem urgência. Só depois de ir à câmara é que foram colocados depósitos de água na zona. Devia ter sido arranjada uma solução temporária de imediato”, reclama a habitante de 45 anos.

Câmara aponta o dedo à Cartágua

Em comunicado, a Cartágua explicou que a falha no abastecimento foi causada por uma obstrução numa conduta, provocada por “desprendimentos internos associados às elevadas temperaturas”. Na mesma nota, a empresa pede ainda desculpa à população afectada, admitindo que a informação prestada não correspondeu às expectativas.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, responsabilizou totalmente a Cartágua pela falha na última sessão camarária, criticando também a ausência de comunicação à autarquia e classificando como inadmissível a demora na resolução do problema. O autarca garantiu ainda que a câmara vai exigir à empresa um plano de emergência para evitar situações semelhantes no futuro, sublinhando que, apesar das limitações legais, a autarquia já acompanha a actuação da empresa através de uma comissão que se reúne regularmente, de modo a solucionar problemas ainda por resolver como o facto de a Cartágua não pagar rendas ao município há quase 10 anos, ascendendo uma dívida de cerca de um milhão e meio de euros.

