Museu dedicado aos Templários inaugurado em Macedo de Cavaleiros

Macedo de Cavaleiros inaugura no sábado o primeiro museu dedicado em exclusivo à Ordem dos Templários, disse à Lusa Carlos Mendes, responsável pelo novo espaço cultural. “É o primeiro museu sobre os Templários e sobre a identidade nacional (...) Na Europa não conheço mais nenhum [do género]. Há dois centros interpretativos, em Tomar e em Vila Nova da Barquinha, mas que não têm nenhuma peça original”, começou por explicar Carlos Mendes, presidente da Associação de Defesa do Património de Macedo de Cavaleiros Terras Quentes e responsável pelo Museu dos Templários.

O local museológico está instalado no edifício do Centro Cultural do concelho de Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, e, segundo Carlos Mendes, conta com 52% de objectos originais, cuja origem não foi revelada por questões de segurança. O único museu do género na Europa do conhecimento de Carlos Mendes fica em Toledo, Espanha, e debruça-se sobre todas as ordens existentes.

O Museu dos Templários é um investimento de 130 mil euros do município macedense, onde se vão poder contemplar armas, indumentárias ou património documental, sendo para o autarca, Benjamim Rodrigues, “o acervo mais variado reunido num só espaço para retratar o que foi a passagem por este território desta ordem religiosa e militar”. A Ordem dos Templários era uma ordem religioso-militar medieval (séculos XlI / XIV) cuja sede portuguesa foi instalada em Tomar no ano de 1160.