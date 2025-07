Risco de derrocada e degradação urbana em Alenquer

O risco de derrocada de edifícios na Rua Triana, em Alenquer, e o estado de abandono de parte do espaço público no Jardim das Águas foram apontados pelo vereador da CDU como problemas a resolver. Ernesto Ferreira criticou também o incumprimento do município na limpeza de terrenos, embora o executivo garanta que os trabalhos estão em curso.

Alguns edifícios da Rua Triana, em Alenquer, apresentam telhados danificados, representando um risco acrescido de derrocada, sobretudo nos meses de Inverno. A denúncia foi feita pelo vereador da CDU, Ernesto Ferreira, que questionou o executivo sobre o conhecimento da Protecção Civil Municipal relativamente ao problema. O autarca apontou ainda o estado de abandono de parte do Jardim das Águas, com escadas partidas e caixotes de lixo a transbordar, em contraste com a zona adjacente ao Parque das Tílias, que se encontra bem tratada.

Durante a reunião pública do executivo, Ernesto Ferreira voltou a questionar o futuro do projecto para a antiga Fábrica da Moagem, apresentado antes da pandemia, mas sobre o qual nada mais foi divulgado. Por fim, criticou o incumprimento da câmara na limpeza das faixas de gestão de combustível, especialmente na zona da Serra de Ota. “Já passou o prazo legal e a autarquia ainda não interveio nos seus próprios terrenos, enquanto a fiscalização aos privados começa agora”, afirmou.

Em resposta, o presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), garantiu que os proprietários dos imóveis em risco já foram notificados e que os serviços da autarquia continuam a proceder à limpeza dos terrenos municipais. Comprometeu-se ainda a verificar o estado do Jardim das Águas. Quanto à antiga fábrica da Moagem, admitiu que o projecto está parado: “alguém comentou comigo que o imóvel estaria à venda. Admito que o projecto não vá para a frente. Desde a apresentação inicial nada mais aconteceu”, finalizou.