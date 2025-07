Bici Projetos Gil Paes vencedores na categoria cidadania

Os Bici Projetos do Agrupamento de Escolas Gil Paes (Torres Novas), são o maior projecto nacional escolar de promoção da bicicleta e do ensino do saber andar.

Constituídos por seis diferentes subprojectos, que visam áreas de actuação diferenciadas, os Bici Projetos A.E.Gil Paes, têm-se distinguido por uma intensa e produtiva acção de ensino e avaliação do saber andar de bicicleta aos alunos do agrupamento, pela promoção da mobilidade ciclável e educação rodoviária, inclusão de crianças, jovens e adultos através de velocípedes adaptados, incentivo à utilização da bicicleta em família, entre muitos outros aspectos.

Os Bici Projectos do Agrupamento de Escolas Gil Paes, em Torres Novas, foram distinguidos na 2ª edição dos Prémios Nacionais de Educação, tendo sido os grandes vencedores na categoria Cidadania, a mais concorrida entre as oito que estiveram a concurso.

Este prémio é um incentivo para a continuidade de um trabalho que se iniciou há seis anos lectivos atrás e que tem obtido uma grande repercussão na comunidade local e reconhecimento a nível nacional devido a ser o maior projecto escolar nacional de promoção da bicicleta e do saber pedalar.

Mais informações sobre os Bici Projectos AE Gil Paes podem ser obtidas através da consulta do site, Facebook e Canal do YouTube onde as suas actividades são divulgadas.