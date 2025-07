Central de Cervejas doa 100 mil euros ao município de Vila Franca de Xira

No âmbito da sua política de responsabilidade social, a SCC – Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, com fábrica em Vialonga, anunciou a doação de bebidas e materiais no valor global de 100 mil euros ao município de Vila Franca de Xira. O donativo será destinado a apoiar diversas iniciativas de cariz juvenil, empreendedor e cultural promovidas pela autarquia. As doações foram feitas para os eventos Xira Sound Fest, Fábrica do Empreendedor e Startlab de Vila Franca de Xira, Programa de Ocupação de Jovens, o ciclo de conversas Smart Talks, projecto de comunicação digital “Embaixadores da Juventude” e o programa de artes plásticas “Me(e)tamorfose”. A proposta de aceitação da doação gratuita, sem quaisquer encargos ou contrapartidas, foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.