Crianças e idosos aprendem juntos a proteger o meio-ambiente em Azambuja

A iniciativa “Um Dia no Campo”, promovida pela Câmara de Azambuja, juntou na segunda-feira, 23 de Junho, mais de 1.600 crianças e idosos no Parque Biológico e Ambiental, situado na freguesia de Aveiras de Baixo, com o objectivo de aprenderem sobre sustentabilidade e protecção ambiental. As actividades foram também pensadas para estimular o espírito de descoberta das crianças e jovens, em contacto directo com a natureza, promover o trabalho em equipa, a cooperação e entreajuda e a cidadania activa.

Nesta acção participaram as crianças e jovens da creche municipal, do ensino pré-escolar (rede pública e privada) e do primeiro ciclo do ensino básico dos três agrupamentos de escolas do concelho de Azambuja, bem como utentes adultos e idosos das IPSS da área do concelho e da UTICA- universidade da terceira idade. Na organização da actividade, os serviços municipais contaram com a colaboração de várias entidades que apresentaram enigmas, desafios e ateliês com informação e experiências relativas à protecção da natureza e à adopção de hábitos de vida mais saudáveis e ecológicos.