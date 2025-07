Em banho-maria petição para levar ao Parlamento ruído dos aviões em VFX

Decorrido um ano os moradores do concelho de Vila Franca de Xira ainda não viram implementada nenhuma alteração nas rotas dos aviões que sobrevoam o concelho, vindos do aeroporto de Lisboa, que permitam minimizar o ruído que se sente diariamente no concelho. Também não surtiu efeito a petição online lançada o ano passado por um grupo de moradores da zona sul do concelho de Vila Franca de Xira, que não se conformam com o ruído dos aviões que as alterações promovidas pela NAV no tráfego aéreo vieram causar no território. O documento exigia soluções rápidas que acabassem com o problema mas, desde a altura em que foi criada, em Julho de 2024, ainda só reuniu as assinaturas de 2.266 pessoas, apenas mais 74 pessoas do que há seis meses. Um valor ainda muito longe das cinco mil necessárias para levar o assunto a discussão no Parlamento.

Mais de um ano depois da NAV ter realizado alterações nas rotas dos aviões do aeroporto de Lisboa que têm prejudicado o descanso e o bem-estar dos moradores, o município ainda está à espera que o Governo, ou a NAV, lhe faça chegar as tão prometidas novidades que poderão ajudar a aliviar o ruído que, nesta altura do ano, se intensifica por causa das férias. O presidente da NAV já veio dizer na última semana que as vagas de aterragem e descolagem no aeroporto de Lisboa (as chamadas “slots”) estão já totalmente ocupadas durante o dia, ou seja, o aeroporto está a funcionar com lotação esgotada. O presidente da Câmara de VFX, Fernando Paulo Ferreira, continua a acreditar nas informações que lhe vão sendo dadas do Governo, de que o assunto está em andamento e que terá novidades em breve. O problema, dizem vários moradores, é que o “breve” está a demorar bastante isto mesmo depois da câmara ter realizado duas reuniões, com a NAV e o agora reconduzido ministro das Infraestruturas, dando conta do desagrado que as alterações têm provocado na comunidade. “Sabemos que a NAV está a estudar esse assunto, confirma-se que o ministro das Infraestruturas já deu essa indicação de alteração das rotas e dentro em breve teremos novidades”, prometera o autarca.

Numa das últimas reuniões de câmara o vereador da CDU, Nuno Libório, criticou a NAV dizendo que de três em três minutos continuam a passar aviões sobre a Póvoa, Vialonga e Alverca, perturbando a qualidade de vida dos moradores. Também David Pato Ferreira da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) já tinha lembrado que o Governo proibiu os voos entre a 01h00 e as 05h00 no aeroporto de Lisboa, uma solução que não sendo final ajuda a minimizar um problema que tem afectado as populações. Uma das moradoras do concelho que também tem feito ouvir a sua voz nos últimos meses contra o problema dos aviões foi a escritora e jornalista Soledade Martinho Costa, de Alverca, que assina no site de O MIRANTE duas crónicas e uma carta aberta ao ministro das Infraestruturas sobre o tema, lembrando as centenas de aviões que ultimamente têm atroado os ares a provocar uma “terrível poluição ambiental e impacto sonoro”.