Entroncamento investe 5,8 milhões na reabilitação urbana e nova biblioteca

A Câmara do Entroncamento consignou a empreitada de reabilitação urbana da zona junto ao Museu Nacional Ferroviário, obra que inclui uma nova biblioteca, por 5,8 milhões de euros. Em comunicado, o município indica que o projecto da “nova centralidade zona norte” inclui uma zona pedonal na Rua Elias Garcia com áreas verdes de lazer, a criação de uma “praça digna” em frente ao Museu Nacional Ferroviário, um parque de estacionamento subterrâneo livre, libertando outros estacionamentos da cidade e um edifício para uma biblioteca “moderna e funcional”, equipada com várias salas e funções multiusos.

A presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Ilda Joaquim (PS), citada na nota informativa, refere que a concretização da nova centralidade e biblioteca municipal, acompanha a requalificação urbana já concretizada da Rua Ferreira Mesquita e dos Bairros Ferroviários e significa a renovação de toda aquela área envelhecida adjacente. A empreitada, com prazo de execução de 540 dias, foi entregue, através da assinatura do auto de consignação, à empresa Vomera Building Solutions, e representa um investimento de cerca de 5,8 milhões de euros, com um financiamento a rondar os 3,4 milhões por parte do Programa Regional Centro 2030.

A autarquia refere que existe a possibilidade de o valor total de financiamento vir a aumentar, de acordo com as medidas para acelerar a execução no investimento público. A empreitada, denominada de “Nova Centralidade na Zona Norte (ARU 1) – Biblioteca Municipal do Entroncamento”, foi aprovada pelo executivo em Outubro de 2024 com os votos favoráveis do PS e PSD e o voto contra do vereador eleito pelo Chega, agora independente. A obra implicou ainda um investimento de cerca de um milhão por parte da câmara municipal para aquisição de terrenos e elaboração do projecto. O projecto de requalificação urbana, que engloba a construção do novo edifício da biblioteca, “um edifício arquitectonicamente arrojado”, acompanha a requalificação urbana da Rua Ferreira Mesquita, do Bairro Camões, das habitações do Bairro Vila Verde e do Bairro do Boneco para implementação do Centro de Documentação Nacional Ferroviário, do Núcleo Museológico e do Centro de Ciência Viva (em curso). A empreitada apresenta um prazo de execução de 18 meses, a partir do acto de consignação.